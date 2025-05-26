وأكد تامر حسني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشددا على أنه لا يخطط لإقامة أي حفلات في العراق خلال الفترة المقبلة، خلافا لما تروّجه الصفحة المزيفة.

وكتب تامر في خاصية "ستوري": "الصفحة دي بتعلن عن حفلة وهمية وخبر كاذب.. يا ريت الكل ياخد باله".

وأضاف: "طبعا كل الشرف إننا نغني في العراق، وإن شاء الله آجي قريب، ولكن عن طريق جهة حقيقية".

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع صدور أول تعاون غنائي بين تامر حسني والمطرب الشامي بعنوان "ملكة جمال الكون".

يُذكر أن فيديو كليب أغنية "ملكة جمال الكون" تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه، محققا ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة، ليحصد المركز الأول في الترند، محققًا بداية قوية لأول تعاون بين الثنائي.