وقد تم توزيع الأجهزة بواقع 9 أجهزة في مبنى الركاب رقم (2)، و16 جهازًا في مبنى الركاب رقم (3)، وذلك في إطار جهود الشركة لتقليل التكدس داخل صالات السفر، وتيسير حركة الركاب، والحد من التلامس المباشر في ظل التحول نحو الخدمات الذكية.

وتتيح هذه الأجهزة للمسافرين إمكانية تسجيل بيانات حجزهم ذاتيًا من خلال مسح جواز السفر واختيار المقعد المناسب وطباعة بطاقة صعود الطائرة دون الحاجة للتوجه إلى كاونترات الخدمة التقليدية.

كما ركبت الشركة، لوحات إرشادية ديجيتال داخل صالتي السفر بالمبنيين 2 و3، لتوجيه الركاب إلى أماكن الأجهزة والاستفادة منها بسلاسة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة مطار القاهرة لتعزيز خدماته الرقمية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطيران، بما يسهم في تحسين مستوى رضا المسافرين ورفع كفاءة التشغيل داخل المطار.