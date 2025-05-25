ومنح مهرجان كان جائزة "الكاميرا الذهبية" لفيلم "كعكعة الرئيس" للمخرج الشاب حسن هادي، الذي نافس ضمن مسابقة "أسبوع المخرجين".

ما قصة "كعكة الرئيس"؟

اختار حسن هادي موضوعا شائكا يعكس تجربة جيله الذي نشأ وسط سنوات الحرب والحصار في تسعينيات القرن الماضي، مستعيدا من ذاكرته الطفولية مشاهد متكررة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 28 أبريل من كل عام، والذي كانت تشهده الشوارع والمؤسسات والمدارس في مختلف أنحاء البلاد.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة "لميعة" ذات الأعوام التسعة، التي تعيش مع جدتها في منطقة الأهوار جنوبي العراق، وسط ظروف اقتصادية صعبة.

ويجسد الفيلم لحظات عندما كان فيه طلاب المدارس يُجبرون على إحضار كعكة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس، رغم الفقر الذي عانى منه الكثيرون وقتها.

وقد صُوّر الفيلم في أهوار الجنوب، ملتقطا مشاهد خلابة لزوارق القصب على سطح المياه قبل أن تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهات بين المعارضة وقوات النظام.

مخرج عراقي وأستاذ جامعي في نيويورك

يُشار إلى أن حسن هادي هو مخرج وكاتب سيناريو عراقي يقيم حاليا في نيويورك، ويشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة نيويورك، حيث يواصل تقديم أعمال سينمائية تتناول قضايا الذاكرة والحرب والهوية.