ونشرت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع مقطعا عبر خاصية القصص على إنستغرام من حفل خاص صغير أُقيم في فندق بيفرلي هيلز، حيث ظهرت وهي تبتسم وترتدي قبعة التخرج.

وقالت جيسيكا جاكسون، وهي محامية أشرفت على تدريب كارداشيان في البرنامج، إن هذه كانت "واحدة من أكثر الرحلات القانونية إلهاما التي شهدناها على الإطلاق".

وأضافت جاكسون في كلمة مصورة: "قبل 6 سنوات، انضمت كيم كارداشيان إلى هذا البرنامج مدفوعة فقط برغبة قوية في السعي لتحقيق العدالة. دون محاضرات في كلية الحقوق، ودون طرق مختصرة، فقط عزيمة قوية وكومة من كتب القوانين لدراستها".

يُذكر أن ولاية كاليفورنيا تتيح للأشخاص دراسة القانون تحت إشراف محام أو قاض كبديل عن الالتحاق بكلية الحقوق.

وإذا نجحت كارداشيان في اجتياز امتحان الولاية الشهير بصعوبته، فبإمكانها أن تصبح محامية معتمدة.

وأوضحت جاكسون أن كارداشيان قضت "18 ساعة في الأسبوع، على مدار 48 أسبوعا في السنة، ولمدة 6 سنوات متواصلة" في هذا البرنامج.