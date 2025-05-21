وفي تعليقها الأول بعد انتشار الخبر، شاركت مها، عبر إنستغرام آية قرآنية من سورة "يونس" تضمنت : "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحكمين".

منشور مها جاء بعد ساعات من إعلان أحمد عن طلاقهما في بيان مفاجئ، شاركه عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وأعلن فيه انفصاله عنها، مثيرا موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السقا: "عشان الناس إللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وتابع: "مش عايز رغى في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".

وأضاف: "لها كامل الاحترام، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم .. ربنا يسعدها .. في حياتها المستقبلية واختياراتها".

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن 3 أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال.