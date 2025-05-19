ويأتي هذا التعاون بصفتها شريكا إعلاميا استراتيجيا، في خطوة تعكس التزام المجموعة بدعم تطور المشهد الإعلامي ورسم ملامح مستقبله.

وستنظم مجموعة IMI مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة في مقر القمة بمركز دبي التجاري العالمي، وبقيادة خبراء في أكاديمية IMI للإعلام، الذراع الرائد للمجموعة في مجال التدريب الإعلامي وتطوير المواهب والكفاءات، التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع نادي دبي للصحافة بهدف تنمية مهارات الأجيال الجديدة من الإعلاميين على مستوى المنطقة، مع التركيز على مواكبة المتطلبات المتجددة للمشهد الإعلامي الرقمي.

وستوفر ورش العمل رؤى وأفكارا قيمة مستمدة من تجارب واقعية في غرف الأخبار، فضلا عن تسليط الضوء على أفضل الممارسات ضمن شبكة IMI العالمية.

وستركز الجلسات على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالسرديات البصرية، بالإضافة إلى إتقان مهارات تحرير المواد الخبرية خلال فترات الذروة، وغيرها من المواضيع والتوجهات المستقبلية.

وقالت منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس اللجنة المنظمة للقمة: "تشكل قمة الإعلام العربي منصة محورية لرسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي من خلال تعزيز التعاون والابتكار والحوار بين أهم رموز وقيادات الإعلام في العالم العربي. ولاشك أن الشراكة مع مجموعة IMI وأكاديميتها للإعلام تدعم عملنا على تزويد الجيل الجديد من صنّاع المحتوى بالمهارات والخبرات والأفكار اللازمة للارتقاء بقدراتهم ومن ثم بمشهد الإعلام العربي".

من جانبه، قال راني رعد الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI الشريك التشغيلي لشركة Redbird IMI: "يسرنا المشاركة في هذا الحدث البارز الذي ينظمه نادي دبي للصحافة. وبصفتنا شريكا إعلاميا استراتيجيا، نؤمن في IMI بأهمية المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. ومن خلال الحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة عبر أكاديمية IMI للإعلام، نهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإعلامية لمواكبة هذا التحول الجوهري الذي يشهده القطاع".

وسيقود ورش عمل مجموعة IMI خلال القمة، نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة من مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، بما في ذلك "سكاي نيوز عربية"، و"ذا ناشونال"، و"العين" الإخبارية وCNN الاقتصادية، ما يمنح الحضور لمحة واسعة حول الاستراتيجيات والأدوات والتحليلات التي يستخدمها أبرز الصحفيين وصناع المحتوى في القطاع.

وتضم قائمة المدربين المشاركين عبد الله أبودياك رئيس قسم التطوير (سكاي نيوز عربية)، وفاطمة المحمود صحفي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي (ذا ناشونال)، وإيناس رفاعي مساعد رئيس التحرير (ذا ناشونال)، وشانتال صليبا مقدم أخبار وبرامج (سكاي نيوز عربية)، ولينة حسب الله محرر (CNN الاقتصادية)، وفيصل بن حريز رئيس أكاديمية IMI للإعلام، وفراس العلي رئيس قسم البرامج والبودكاست (العين الإخبارية)، وأحمد قاسم مقدم برامج ومراسل (سكاي نيوز عربية)، ودعاء فريد محرر البودكاست (ذا ناشونال).

ومن المنتظر أن تستقبل قمة الإعلام العربي 2025 أكثر من 6000 مشارك من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين في مجال الإعلام وقادة الفكر وصناع المحتوى البارزين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.

تجدر الإشارة إلى أن "IMI" هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، وتدير عملياتها في 15 دولة حول العالم. وتضم محفظتها الإعلامية عدداً من العلامات البارزة، منها "سكاي نيوز عربية" التي تعد جزءا من شراكة مع شبكة "سكاي" البريطانية، بالإضافة إلى "ذا ناشونال"، و"العين الإخبارية"، و" CNN الاقتصادية"، كما تمتلك حصة أقلية في "Euronews".