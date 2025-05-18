وكان الجدل قد ثار في الأوساط الفنية بمصر، إثر نشر أسرة عبد الحليم حافظ، رسالة منسوبة إلى سعاد حسني، تتحدث فيها عن طبيعة العلاقة بينهما الأمر الذي اعتبر مؤشرا قويا ينفي وجود زواج بينهما.

وتضمن محتوى الرسالة التي قيل إنها بخط يد سعاد حسني عبارات مثل "إنني أبكي وفي قمة العذاب، ولا أريدك أن ترى دموعي لأنني أحبك ولا أريدك أن تكرهني"، وكذلك " تقول لكل الناس أنا لا أحبها ولكني أحبك يا حليم. ماذا أفعل قل لي يا حليم إنني أصبحت حقيقة يا حليم أتعس مخلوقة على وجه الأرض".

وفي مقابل ذلك، قالت جانجاه عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، إن الأخيرة تزوجت عبد الحليم حافظ رسميا بحضور شهود من الفنانين، وأن من ينكر ذلك "كاذب"، وأن الخطاب المنسوب لسعاد ليس بخط يدها، وتبدو الورقة المكتوب عليها حديثة، كما أن أجزاء قد حذفت منه.

وكتب نور الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا قاعد ساكت كتير احتراما لآراء الناس اللى على راسى والانتقادات اللى حصلت الكام يوم اللى فاتوا فى موضوع الرسالة وأن العيله لقوا الرسالة دلوقتى وأننا عايزين نطلع ترند ونتشهر وكلام ملوش أساس من الصحة".

وأضاف: "الصحافة وناس كتير اوي عاوزه تكسب وتستفيد من ورا الموضوع وعايزه تجوز اتنين بالعافية وهما متزوجوش، واللي عنده اثبات يطلعو، لكن كله كلام مالوش أساس من الصحة".

كما قال محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم إن رسالة سعاد حسني كتبت بعد قرار العندليب إنهاء علاقة حب بريئة في بداياتها، مؤكدا أن العلاقة لم تتجاوز الإعجاب العاطفي ولم تصل إلى الزواج، سواء رسميا أو عرفيا.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن سعاد حسني اعترفت بزواجها السري من عبد الحليم، وأنهما انفصلا بسبب رفضه الإعلان عن الزواج، لكن طبيعة العلاقة بينهما لا تزال تثير جدلا رغم مرور سنين على وفاة الفنانين.