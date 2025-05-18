وأظهرت فيديوهات الشرع وهو في سيارته، وسط موكب متواضع، في حي الشعلان بدمشق.

وفي مقطع آخر، ظهر الشرع وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب من المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان.

وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، الأربعاء.

وأشاد ترامب بالشرع، حيث قال "شاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي. ماض قوي للغاية، مقاتل"، حسبما نقلت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله: "لديه (الشرع) فرصة حقيقية لحشد الصفوف. تحدثتُ مع الرئيس أردوغان. أنا مُنفتح جدا لهذا الأمر. يشعر أن لديه فرصة للقيام بعمل جيد".