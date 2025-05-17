وكتب المنتج تحت اسم بابس المستعار عبر منصة "إكس": "ارقد بسلام يا أخي"، مؤكدا بذلك تقارير صحفية أفادت بأن المغني توفي في المستشفى بعد تدهور مفاجئ في صحته.

وكان ويرنوا ظهر الثلاثاء وذراعه في رباط، في مقطع فيديو صُوِّر بمناسبة احتفال توزيع جوائز "فلام" لموسيقى الراب في باريس.

وقال: "أشعر بالحزن لعدم تمكني من الحضور الليلة، بسبب إصابة بالغة".

وهو حصل على جائزة "فلام سبوتيفاي" لأفضل ألبوم للسنة عن ألبومه الثالث "بيراميد 2" الذي صدر في أكتوبر.

وتمكن جيريمي بانا أوونا المعروف باسم ويرنوا من أن يصبح الفنان صاحب الألبومات الأكثر مبيعا في فرنسا عامي 2023 و2024، وفقا لأرقام النقابة الوطنية للنشر الصوتي.