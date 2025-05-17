وخلال مروره مع وفد مرافق في صالة مغلقة، أوقف الطفل الوزير ليسأله من القائل "دمشق لنا إلى يوم القيامة"، وهي جزء من أبيات شعرية كان صالح قد قالها يوم تسلم الحكومة السورية الجديدة لمهامها.

ومازح الوزير الطفل قائلا: "إنه سؤال صعب".

وردّ الوزير على سؤال الطفل بالقول، إن المذيع تقصد تسهيل السؤال وهذا من ثقافة الإحسان واللباقة.

وبعد الإجابة منح المذيع الصغير وزير الثقافة طبقا من صور الأطفال كهدية على المشاركة في البرنامج.