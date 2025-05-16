وقال ترامب خلال حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبوظبي، الجمعة: "عندما أغادر دولة الإمارات سأعود إلى واشنطن لأرى حفيدي"، مؤكدا أن "الطفل بصحة جيدة الآن".

والخميس ولد الحفيد الحادي عشر لترامب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني.

وكتبت تيفاني ترامب على منصة "إكس": "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

وتعد تيفاني، الحاصلة على شهادة في القانون، الابنة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، وكانت قد تزوجت من مايكل بولس عام 2022.

ويحمل مايكل بولس أصولا لبنانية، وولد في ولاية تكساس الأميركية عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تدير عائلته الثرية مجموعة من الاستثمارات الكبرى.

والتحق بمدرسة أميركية دولية في لاغوس، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة إدارة الأعمال والتمويل، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هذا المجال.