ويتعامل حوالي 10 من فرق الإطفاء والإنقاذ مع الحريق في بيستر، مما استدعى استجابة واسعة النطاق وتحذيرات للسكان المحليين للبقاء داخل منازلهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إن "10 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تتعامل حاليا مع حادث خطير مستمر في بيستر موشن من الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش أمس الخميس".

وأضافت خدمة الإطفاء والإنقاذ "ننصح المواطنين بتجنب المنطقة، كما ننصح السكان المحليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق جميع النوافذ حتى إشعار آخر".

وقال عضو المجلس المحلي، سام هولاند إن الحريق نشب في بيستر موشن وهو مركز تاريخي للسيارات والطيران، يقع في القاعدة الجوية السابقة.

ويضم المركز أكثر من 50 شركة متخصصة تركز على ترميم السيارات الكلاسيكية والهندسة.