ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة إضاءة البرج، في خطوة رمزية للتعبير عن حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات بين البلدين.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

وقبيل هبوط الطائرة الرئاسية في مطار أبوظبي، رافقها سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية في الأجواء، وقد طلب قائد السرب الإذن من الضيف الأميركي بمرافقته حتى الوصول، مرحبا به في سماء الإمارات.