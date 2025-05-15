وأعلنت نقابة الفنانين السوريين-فرع دمشق عن وفاة الفنان أديب قدورة، مشيرة إلى أنه توفي بعد مسيرة حافلة في السينما والتلفزيون والمسرح.

وعانى قدورة، الذي ولد عام 1948 وينتمي لعائلة فلسطينية استقرت في حلب، في الأونة الاخيرة من وعكت صحية شديدة ألزمته منزله، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين.

وكان الراحل حاضرا عبر شاشات التلفاز والسينما وخشبات المسارح، وحمل لواء البطل الشعبي "أبو علي شاهين" في الفيلم الأشهر بتاريخ السينما السورية "الفهد".

عمل قبل دخوله الفن مدرسا للفن التشكيلي في إعداديات وثانويات مدينة حلب.

انتقل بعد ذلك إلى العمل بديكور المسرحيات والماكياج وتصميم الأزياء والإضاءة وتصميم الدعاية والإعلان.

رغم اختصاصه بمجال الفنون الجميلة إلا أنه خطف أنظار المخرجين بموهبته وصار ممثلا مسرحيا.

اكتشفه المخرج نبيل المالح وقدمه للمرة الأولى في عام 1972.

أبرز أفلامه: "الفهد"، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب" و"الحسناء وقاهر الفضاء" مع الممثلة إغراء، و"وجه آخر للحب"، و"غوار جيمس بوند"، والعالم سنة 2000"، و"عشاق على الطريق"، و"امرأة من نار"، و"بنات للحب و"ليل الرجال".، والعمل الإيطالي "الطريق إلى دمشق".

أبرز مسلسلاته: "عز الدين القسام"، و"حصاد السنين"، و"الحب والشتاء"، و"سفر"، و"امرأة لا تعرف اليأس".

أبرز المسرحيات: "الأيام التي ننساها"، و"هبط الملاك في بابل"، و"مأساة جيفارا"، و"سمك عسير الهضم"، و"السيد بونتيلا وتابعه ماتي"، إلى جانب مسرحيات عالمية مقتبسة من روايات الأديب الروسي أنطون تشيخوف.