فبينما كان ماريناكيس يوجّه انتقادات علنية لمدرب الفريق عقب نهاية المباراة، لاحظت عدسات المصورين تفصيلا بسيطا أثار موجة واسعة من التعليقات: الرجل الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات لا يزال يستخدم هاتفا قديما من طراز "آيفون 8"، إلى جانب سماعات سلكية، في مشهد وصفه البعض بـ"غير المتوقع" في زمن الهواتف الحديثة والملحقات اللاسلكية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة بسخرية ودهشة، حيث كتب أحدهم: "ماريناكيس يملك آيفون 8 وسماعات سلكية.. هذه أكثر لحظة أحببتها في المشهد كله."

فيما علق آخر قائلاً: "لهذا السبب هو ثري".

وأضاف ثالث: "بغض النظر عن مقدار ثروتك، إعداد هاتف جديد لا يزال أمرا مرهقا".

وقال آخر ممازحا: "ظننت أنني الوحيد الذي لاحظ ذلك".

وتقدر ثروة ماريناكيس بـ5 مليار دولار، وهو من عمالقة الشحن البحري حول العالم.

يذكر أن هاتف آيفون 8 الذي يقتنيه الملياردير، تم إصداره في 2017، أي قبل 8 أعوام، ويبلغ سعره اليوم 100 دولار فقط.

جدل حول تصرفاته

في المقابل، أثار تصرف ماريناكيس نفسه جدلا واسعا، بعد نزوله إلى أرضية الملعب وتوجيهه انتقادات مباشرة للجهاز الفني، وهو ما وصفه محلل "سكاي سبورتس" الإنجليزي غاري نيفيل بـ"الفضيحة"، مطالبا المدرب نونو سانتو بالاستقالة.

وفي بيان لاحق، حاول ماريناكيس احتواء الموقف، مشيرا إلى أن نادي نوتنغهام فورست "ضمن مشاركته في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عاما"، معتبرا ذلك "وفاء بالوعد الذي قطعه للجماهير منذ تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز".

ورغم الجدل، يبدو أن الهاتف القديم قد سرق الأضواء من الإنجاز الرياضي والتوتر الإداري على حد سواء.