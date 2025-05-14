وقال ترامب مخاطبا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "أرى رخاما مثاليا. هذا ما يسمونه بيرفيكتو"، في تعليق يعكس ذوقه المعروف في مجال العقارات والتطوير العقاري، وهو المجال الذي بنى عليه إمبراطوريته الاقتصادية قبل دخوله عالم السياسة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية، على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وقال تلفزيون قطر الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين ، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "زيارة الرئيس الأميركي تعكس المكانة البارزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة".