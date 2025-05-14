وفوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة في 13 أبريل، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، حسبما ذكرت البلدية على صفحتها على "فيسبوك".

وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومترا في الساعة.

لكن الخبر الذي أوردته صحيفة "برنر تسايتونغ" الإثنين أثار الريبة.

فقد تبين أنه قبل 7 سنوات، وفي التاريخ والمكان نفسيهما، رصد الرادار بطة كانت تطير بالسرعة نفسها، أي 52 كيلومترا في الساعة، وفق ما قالت البلدية التي تساءلت عما إذا كان ذلك خدعة أو صورة تم التلاعب بها.

وعند سؤالها عن هذه الشكوك، أكدت الشرطة استحالة التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

وتجري معايرة أنظمة الكمبيوتر واختبارها سنويا من المعهد الفدرالي السويسري للمترولوجيا، كما أوضحت البلدية في منشورها.