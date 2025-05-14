وجاءت هذه اللفتة ضمن برنامج استقبال دقيق ومصمم بعناية من الجانب السعودي، تخلله تنسيق على أعلى المستويات، بهدف تقديم ترحيب "استثنائي" بالرئيس الأميركي، الذي بدأ جولته الإقليمية من العاصمة السعودية، في أول مهمة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتوقفت الشاحنة المتنقلة، ذات التصميم اللامع والمزينة بعلامة "ماكدونالدز" باللغتين العربية والإنجليزية، أمام مركز إعلامي ضخم خصص لاستضافة الصحفيين المرافقين للوفد الأميركي.

وكانت الشاحنة محط أنظار الإعلاميين والزوار، خاصة أنها جاءت متوافقة مع السمعة المعروفة للرئيس ترامب، الذي كثيرا ما عبّر عن حبه لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، ووصل الأمر به إلى ارتداء مئزر وتوزيع البطاطس المقلية خلال حملته الانتخابية عام 2024.

ووصل ترامب إلى الرياض الثلاثاء، ولم يتضح ما إذا تناول الرئيس الأميركي وجبته المفضلة من الشاحنة، لكن وجودها كان معبرا عن العلاقات الاستراتيجية المقبلة بين الولايات المتحدة بقيادة ترامب، والمملكة العربية السعودية.