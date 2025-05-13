وكانت كارداشيان ترتدي تنورة سوداء ونظارة شمسية، وكانت مرفوقة بوالدتها كريس وعدد كبير من المرافقين.

وقالت كارداشيان في أول كلمة لها أمام المحكمة: "مرحبا.. شكرا للسلطات الفرنسية على السماح لي بكشف الحقيقة".

وكشفت أنها كانت تخشى الاغتصاب والقتل خلال الحادث، مضيفة "اعتقدت تماما أنني سأموت".

وتابعت، وهي تبكي أمام القاضي: "كنت متأكدة من أنه سيغتصبني".

واستطردت تقول وهي تتذكر ليلة السرقة: "كنا سنغادر في صباح اليوم التالي، وبالتالي كنت أجهز أمتعتي، وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحا، سمعت خطوات أقدام تصعد الدرج وأنا في السرير".

وأردفت تقول: "دخل غرفة نومي عدد قليل من رجال الشرطة، أو من اعتقدت أنهم رجال شرطة لأنهم كانوا يرتدون زي الشرطة... ثم سمعت أحد هؤلاء الرجال يقول بقوة ‘الخاتم! الخاتم!‘ باللغة الإنجليزية ويشير بيده".

وأضافت: "كنت في حالة هستيرية للغاية ونظرت إلى الحارس على الباب وسألته عما سيحدث لنا، وقلت إنني يجب أن أعود إلى أطفالي في المنزل".

وأوضحت أنها بدأت بالدعاء، محاولة الحفاظ على هدوئها خوفا مما قد يحدث لاحقا.

وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها كارداشيان المهاجمين المزعومين منذ تلك الليلة، عندما توسلت لهم للنجاة بحياتها حيث قيدها رجال ملثمون برباطات عنق وسرقوا مجوهرات قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار من المجوهرات.

وتقول السلطات إن المجموعة تعقبتها عبر منشوراتها على تطبيق إنستغرام، واعترف اثنان من المتهمين بوجودهما في مكان الحادث.

وقال محاموها إنها مستعدة لمواجهة من هاجموها بكرامة.