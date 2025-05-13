واختارت المملكة العربية السعودية، البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن السجاد "البنفسجي" يتماشى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيا بلون بنفسجي.

ويتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورا بارزا لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة "السدو" التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بعدا ثقافيا إضافيا كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة، والمُسجّل رسميا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وجاءت مبادرة تغيير "سجاد مراسم الاستقبال" بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة، وتُبرز الهوية الوطنية.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب.

وأثناء نزول ترامب من طائرته، عزفت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدومه.

وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.