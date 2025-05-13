وقالت وكالة فرنس برس إنه تم الحكم على الممثل البالغ 76 عاما بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقضت محكمة الجنايات كذلك بحرمان دوبارديو لمدة عامين من الأهلية الانتخابية، وبإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وفق ما كانت طلبت النيابة العامة.

وكان دوبارديو يتهم بالتحرش بمصممة ديكور (54 عاما) ومساعدتها (34 عاما)، أثناء تصوير فيلم "ليه فوليه فير" (الستائر الخضراء) للمخرج جان بيكر، في عام 2021.

وتعتبر القضية على نطاق واسع اختبارا مهما بعد حملة "مي تو"، بشأن كيفية تعامل المجتمع الفرنسي وصناعة السينما مع مزاعم سوء السلوك الجنسي التي تورطت فيها شخصيات بارزة.

ويُعد دوبارديو أحد أكثر الممثلين إنتاجا في تاريخ السينما، حيث ظهر في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني منذ ظهوره الأول على الشاشة عام 1967.