وجاء ذلك خلال توقيع ترامب أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض يهدف إلى حث شركات الأدوية على خفض أسعار بعض الأدوية الأساسية.

وخلال المناسبة، توجهت سكوت بسؤال للرئيس قائلة: "ماذا تقول لمن يرى أن هذه الطائرة الفاخرة هدية شخصية لك".

ورد ترامب قائلا: "أنت من إيه بي سي، شبكة الأخبار الكاذبة، صحيح؟ يجب أن تشعري بالخجل لطرحك هذا السؤال. إنهم يعطوننا طائرة مجانا. بإمكاني أن أقول: لا، لا، لا، لا أريدها. أريد أن أدفع مليار دولار، أو 400 مليون، أو أيا كان المبلغ. أو يمكنني ببساطة أن أقول: شكرا جزيلا".

وقارن ترامب الموقف بحادثة رياضية، مستشهدا باللاعب الأسطوري سام سنياد، الذي كان يقبل دائما ما يُعرف في رياضة الغولف بـ"الضربة الممنوحة"، حيث يُسمح للاعب بتجاوز ضربة قصيرة دون تنفيذها فعليا.

وأضاف: "الكثير من الناس أغبياء، يرفضون الضربة الممنوحة ثم يخطئون عند تنفيذها. عندما تُمنح ضربة، التقط الكرة وتوجّه للحفرة التالية وقل: شكرا جزيلا".

وعندما حاولت المراسلة مواصلة السؤال بشأن احتمال تعارض مثل هذه الهدية مع القوانين، قاطعها ترامب قائلا: "ليست هدية لي، إنها هدية لوزارة الدفاع. ويجب أن تعرفي ذلك جيدا، فقد تعرضت أنت وشبكتك للإحراج بما فيه الكفاية. شبكة إيه بي سي كارثية".

وكان علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن قد قال في وقت سابق إن "النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون هذه الطائرة أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر".