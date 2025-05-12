وأثار الفيديو موجة من التكهنات غير المبنية على دليل، حيث ادعى البعض أن الجسم كان عبارة عن مادة الكوكايين، وهي مزاعم سارعت وسائل الإعلام الفرنسية إلى تفنيدها.

ويظهر ماكرون في الفيديو وهو يجلس إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث قام باستخدام يده اليمنى لإزاحة الجسم الأبيض عن الطاولة، ثم نقله إلى يده اليسرى تحت الطاولة بسرعة.

صحف ومؤسسات إعلامية فرنسية مثل "ليبيراسيون" ووكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" أكدت أن الجسم لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف وموضوع على الطاولة.

ووصفت "ليبيراسيون" الاتهامات بأنها تندرج ضمن خطاب يروّج لصورة "نخبة غربية فاسدة" تتعامل مع قضايا الحرب بقدر من اللامسؤولية.

من جهته، نفى قصر الإليزيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" هذه الشائعات قائلا: "حينما تصبح وحدة أوروبا مزعجة للبعض، تمتد حملات التضليل إلى درجة تحويل منديل بسيط إلى مخدرات، هذه الأخبار الزائفة ينشرها أعداء فرنسا من الداخل والخارج، وعلينا أن نظل يقظين أمام محاولات التلاعب".

وتوجه كل من ماكرون، وستارمر، وميرتس إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، برفقة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وأكد الزعماء التزامهم بزيادة الضغط على روسيا حتى توافق على وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.