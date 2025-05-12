وقال المنظمون إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع للترحيب بالفنانين الـ37 الذين يمثلون الدول المتنافسة على مدى أسبوع في المسابقة التي يتابعها نحو 160 مليون مشاهد.

وشهدت سويسرا الأحد تظاهرة احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة في الوقت الذي تصعد فيه حربها على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف.

ومع انطلاق مسيرة المشاركين وبينهم يوفال رافائيل التي تمثل إسرائيل من أمام مبنى بلدية بازل التاريخي، شوهدت أعلام فلسطينية بين الحشود ولافتات كُتب عليها "إسرائيل: افتحوا حدود غزة. دعوا المساعدات تدخل" و"لا تصفيق للإبادة الجماعية".

وتم التعامل مع أحد المتظاهرين الذي كان يلوح بعلم من قبل رجال الشرطة.

ونجت رافائيل خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل حين اختبأت تحت جثث قتلى بينما كان مسلحو حماس يهاجمون مهرجان نوفا الموسيقي.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إنها "تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويسرية في أعقاب حادثة قيام شاب يرتدي كوفية ويحمل علما فلسطينيا بحركة تعبيرية تشير إلى قطع العنق تجاه يوفال رافائيل وأعضاء وفد يوروفيجن الإسرائيلي".

كما تواصلت الهيئة مع اتحاد البث الأوروبي، مطالبة باتخاذ إجراءات لتحديد هوية الشخص الذي قام بهذه الإشارة وبالبصق على أعضاء الوفد الاسرائيلي.

ويُنظّم مسابقة يوروفيجن اتحاد الإذاعات الأوروبية، وهو أكبر تحالف إعلامي عام في العالم، وقناة هيئة البث العامة الإسرائيلية عضو فيه.

وتمّ نشر أكثر من 1300 شرطي لحفظ الأمن في بازل خلال أسبوع يوروفيجن.

وأكدت خدمات الطوارئ في بازل أن العرض "سار دون أي مشاكل تُذكر" من وجهة نظرها.

وشهدت مسابقة العام الماضي في مالمو في السويد، تظاهرات شعبية احتجاجا على حرب غزة.

وقدمت المشاركة الإسرائيلية إيدن غولان عرضها في ظل إجراءات أمنية مشددة ووسط تهديدات، واحتجزت نفسها في فندقها لفترة طويلة.

ودعا أكثر من 70 متسابقا سابقا في مسابقة يوروفيجن الأسبوع الماضي إلى حظر مشاركة إسرائيل بسبب حرب غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وصرّح المغني السويسري نيمو الذي فاز بنسخة العام الماضي من المسابقة لموقع هافينغتون بوست: "إن تصرفات إسرائيل تتعارض بشكل أساسي مع القيم التي تدعي مسابقة يوروفيجن دعمها، السلام والوحدة واحترام حقوق الإنسان".