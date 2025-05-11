ونشرت بوسي شلبي، الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود".

وكان مكتب المستشار القانوني، حسام نبيل، محامي بوسي شلبي قد أصدر، السبت، بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بالفنان الراحل، محمود عبد العزيز.

ووفق البيان: "هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا، ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي، وأن النزاع القضائي ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقا لما رده البعض".

وأضاف البيان: "هناك كثيرا من الأمور سيتم إيضاحها تباعا، وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية".

وكانت ورثة الفنان الراحل قد أصدروا بيانا تفصيليا، السبت، أوضحوا فيه عدد القضايا التي خسرتها المذيعة بوسي شلبي في محاولة إثبات رجعتها للفنان محمود عبد العزيز ما يجعل أبنائه محمد وكريم هم ورثته حصرا من دون وريث آخر أو مستحق لوصية.

وأرفق الورثة مستندات تثبت صدور أحكام عدة تثبت الطلاق الحاصل في عام 1998، وتنفي دعوات "إثبان رجعه" التي رفعتها المذيعة، وتبرئ الأبناء من تهمة الغش والتدليس، وذلك "حتى يبرئوا والدهم أولا، ثم أنفسهم أمام الرأى العام، من الاتهام بالغش والتزوير والتلاعب".

المذيعة أصدرت بيانا، الأربعاء، جاء فيه: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع، سواء من الورثة، أو الأقارب، أو الأصدقاء، وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان، محمود عبدالعزيز، كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".