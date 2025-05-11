وبحسب ما ذكره الزوج خلال ظهوره في أحد البرامج الصباحية على التلفزيون اليوناني، فإن زوجته قررت تجربة صيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في إرسال صور لفنجان القهوة إلى "تشات جي بي تي" بهدف قراءة الطالع.

وأوضح الزوج أن زوجته أعدت القهوة لهما، ثم التقطت صورا للفنجان من الداخل، وأرسلتها إلى برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي رد بتحليل مفاده أن الزوج على علاقة غرامية بامرأة غامضة يبدأ اسمها بحرف "E"، وأنه قدر له أن يرتبط بها، فيما أشار التحليل الخاص بفنجان الزوجة إلى أن هذه المرأة تسعى لتدمير عائلتهما.

وأضاف الزوج: "اعتقدت أن الأمر مجرد مزحة، لكن زوجتي تعاملت معه بجدية. طلبت مني مغادرة المنزل، وأبلغت أطفالنا أننا على وشك الانفصال، ثم تلقيت اتصالا من محام يؤكد بدء إجراءات الطلاق".

وأكد الرجل أنه لم يرتكب أي خيانة، ورفض الانفصال، إلا أنه فوجئ بعد 3 أيام بتسلمه أوراق الطلاق رسميا.

من جهته، أشار محامي الزوج إلى عزمه الطعن في الدعوى، مستندا إلى أن نتائج تحليل من برنامج ذكاء اصطناعي لا يمكن اعتبارها دليلا قانونيا.