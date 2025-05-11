وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي أنثى الفيل وهي تقف بجانب الشاحنة، بعدما ألحقت أضرارا بمقدمتها.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن مسؤول في الشرطة بمنطقة جيريك، قوله إن التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة لاحظ أن هناك فيلا كبيرا على الجانب الأيمن من الطريق.

وأوضح المسؤول في بيان: "لكن بعد لحظات، ظهر فيل صغير فجأة قادما من الغابة على الجانب الأيسر وحاول عبور الطريق، وقد كان قصر المسافة سببا في عدم تمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، مما أدى إلى اصطدامه المميت بالفيل الصغير، الذي لقى حتفه في موقع الحادث".

وتابع المسؤول: "بعد ذلك بوقت قصير، ثارت أنثى الفيل وأتلفت مقدمة الشاحنة، بعدما دخلت في حالة هياج".

وأكد الشرطي أن سائق الشاحنة لم يتعرض لأي إصابات.