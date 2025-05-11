وتمثل الواقعة أول هجوم قاتل لدب أسود في تاريخ ولاية فلوريدا، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

والقتيل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، كان أفراد عائلته قد أبلغوا عن اختفائه الأسبوع الماضي، بعد ظهور "علامات فوضى" ربما تكون ناجمة عن دب حول منزله.

وبعد أيام عثر على جثة القتيل قرب المنزل، وتحدث مسؤول محلي عن احتمال وقوع "مواجهة قاتلة مع حيوان بري".

وتقول السلطات إنها وجدت "أدلة على مواجهة جسدية" بين دب ورجل قرب المنزل، وفقا لبيان صحفي صادر عن لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية.

كما أشار المسؤولون إلى أن الدب قتل أيضا كلب الضحية، بينما كانت هناك علامات على دخول الحيوان البري إلى المنزل.