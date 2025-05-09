وظهر بوتين خلال العرض وهو يتوجه شخصيًا لتحية جندي كوري شمالي مشارك في الحدث.

وتُعد مشاركة الجيش الكوري الشمالي في العرض العسكري الروسي واحدة من أبرز مظاهر الدعم العلني لموسكو.

ويُعد عيد النصر من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يحيي الشعب الروسي ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو من كل عام.

وتتميز الاحتفالات بمشاركة واسعة من كبار القادة والزعماء الدوليين، إلى جانب عروض عسكرية ضخمة تُنظم في الساحة الحمراء بموسكو.