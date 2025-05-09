وكان المذيع جوناثان هانت يستضيف كينسي كمحللة ضمن فقرة تناقش الظهور الإعلامي الأخير للرئيس الأميركي جو بايدن، حين بدأت تتلعثم في الحديث قبل أن تنقلب عيناها وتسقط عن كرسيها على الهواء مباشرة.

وقالت كينسي قبل سقوطها: "هذا يتعلق بعدم الكفاءة، وليس بالأيديولوجيا أو ليس بشأن..."، ليقاطع كلامها مشهد السقوط المفاجئ الذي أربك المذيع هانت، والذي بدا وكأنه همّ بمساعدتها قبل أن يلتقط أنفاسه محاولاً إدارة الموقف على الهواء.

وعند عودة البرنامج، أكد المذيع أن كينسي استعادت وعيها، وأنها تتلقى العناية من قبل المسعفين.

ولم تكن هناك مؤشرات سابقة على إصابة كينسي بأي وعكة صحية، إذ نشرت في الساعات التي سبقت ظهورها صورًا ومشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيها انتخاب البابا الجديد، إلى جانب إعادة نشر رسالة من الرئيس السابق ترامب عبر منصة "تروث سوشال".

وكانت قد ظهرت قبل أيام في فيديو وهي تطلق النار من بندقية هجومية في الصحراء احتفالًا بحق التسلح بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.