وبتصميمها الفاخر، ظهرت "أوروس" كأحد أبرز رموز العرض، حيث استخدمها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، أثناء استعراض الوحدات العسكرية المشاركة.

وجذبت السيارة الاهتمام، لكونها نتاجا صناعيا روسيا فاخرا يعكس توجه موسكو نحو تعزيز صناعتها الوطنية في مجال السيارات الفارهة.

وتعد "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وقد أصبحت حاضرة في المناسبات الرسمية الكبرى في روسيا، بما في ذلك عروض يوم النصر.

ماذا نعرف عن سيارة "أوروس"؟

ظهرت سيارة "أوروس" لأول مرة عام 2018 كسيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تتاح في الأسواق بدءا من عام 2021.

وبدأت شركة "أوروس" موتورز في 2021 تصنيع سياراتها بمنطقة تتارستان الروسية على بعد نحو ألف كيلومتر من موسكو.

وتصف الشركة السيارة بأنها "أول سيارة فاخرة روسية" و"رمز لنهضة القدرات الصناعية والعلمية والتكنولوجية في البلاد".

وتدرس روسيا الفرص المتاحة لاستغلال مصانع السيارات المعطلة بسبب انسحاب بعض الشركات العالمية من السوق بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ ذلك الحين في ارتفاع حاد في أسعار السيارات الجديدة.

وعززت شركات صناعة السيارات الصينية تواجدها في السوق في وقت تواجه فيه نظيراتها الروسية عدة صعوبات.

"أوروس" هدية إلى الرئيس الصيني