خطفت سيارة "أوروس" المكشوفة الأضواء خلال العرض العسكري الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو، احتفالا بالذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وبتصميمها الفاخر، ظهرت "أوروس" كأحد أبرز رموز العرض، حيث استخدمها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، أثناء استعراض الوحدات العسكرية المشاركة.
وجذبت السيارة الاهتمام، لكونها نتاجا صناعيا روسيا فاخرا يعكس توجه موسكو نحو تعزيز صناعتها الوطنية في مجال السيارات الفارهة.
وتعد "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وقد أصبحت حاضرة في المناسبات الرسمية الكبرى في روسيا، بما في ذلك عروض يوم النصر.
ماذا نعرف عن سيارة "أوروس"؟
ظهرت سيارة "أوروس" لأول مرة عام 2018 كسيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تتاح في الأسواق بدءا من عام 2021.
وبدأت شركة "أوروس" موتورز في 2021 تصنيع سياراتها بمنطقة تتارستان الروسية على بعد نحو ألف كيلومتر من موسكو.
وتصف الشركة السيارة بأنها "أول سيارة فاخرة روسية" و"رمز لنهضة القدرات الصناعية والعلمية والتكنولوجية في البلاد".
وتدرس روسيا الفرص المتاحة لاستغلال مصانع السيارات المعطلة بسبب انسحاب بعض الشركات العالمية من السوق بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ ذلك الحين في ارتفاع حاد في أسعار السيارات الجديدة.
وعززت شركات صناعة السيارات الصينية تواجدها في السوق في وقت تواجه فيه نظيراتها الروسية عدة صعوبات.
"أوروس" هدية إلى الرئيس الصيني
وفي يونيو من العام الماضي، تبادل الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادة سيارة ليموزين من طراز أوروس بعدما قال الكرملين إن بوتين أهدى كيم سيارة فاخرة.
وأظهر حينها مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي الروسي بوتين وهو يتولى قيادة سيارة أوروس مدرعة سوداء اللون، وهي مماثلة لسيارته الرئاسية الرسمية في روسيا، بينما جلس كيم إلى جانبه.