وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، إن "أسدا أقدم على افتراس مربيه داخل منزله بقضاء الكوفة، مركز محافظة النجف، فيما سارع جار الضحية إلى إطلاق النار على الأسد وأرداه بسبع رصاصات".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تنامي ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في المناطق السكنية، خارج أي إطار قانوني أو إشراف بيطري، ما يمثل تهديدًا مباشرًا على السلامة العامة.