ورصد أحد سكان المدينة ويدعى فرانكي كامرن، الظاهرة يوم الإثنين أثناء جولة له على دراجته النارية، وشارك مقطع فيديو يوثق المشهد الغريب، حيث سرعان ما انتشر بشكل واسع.

وقال في تصريح لقناة "فوكس الطقس": "أنا في الخمسين من عمري، ولم أرى شيئا كهذا من قبل".

وتابع : "توقفت فورا، كانت الحلقة سوداء كثيفة في المركز، والدخان يلتف حولها، وكأن شيئا صغيرا يتساقط من وسطها".

ووفقا لتحليل مركز التنبؤات في قناة "فوكس"، يرجح أن تكون هذه الحلقة نتيجة انفجار صغير نتج عنه تصاعد سريع للدخان، مشابه في تكوينه لسحابة الفطر، حيث يؤدي الفرق في سرعة الهواء إلى تشكل حلقة دخانية.

وكانت إحدى المتواجدات بالقرب من الموقع قد ظنت في البداية أن الحلقة قد تكون سربا من الطيور، قبل أن يتضح أنها ظاهرة غير معتادة.

وشهدت مدينة سياتل في 29 مارس الماضي ظاهرة مماثلة، حيث شوهدت حلقة سوداء مشابهة في السماء.

وذكرت قناة "فوكس" أن مصدر الظاهرة في تلك الواقعة كان عرضًا للدراجات النارية في ملعب "لومن فيلد"، فيما أكدت هيئة الأرصاد الوطنية أن الظاهرة لا ترتبط بأي حالة جوية.