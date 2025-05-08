واصطدم الرجل الذي كان يقود سيارته بسرعة، بالبوابة الأمامية لمنزل أنيستون في لوس أنجلوس.

ووفق التحقيقات، فقد بدأ كارويل في مارس 2023 بإغراق أنيستون بوابل من رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الصوتية، ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يظهر أنه "مهووس" ببطلة مسلسل "Friends".

لكن الحادث تطور بشكل خطير حين اقتحم كارويل بسيارته بوابة منزل أنيستون الفاخر، وتوقف أمام المدخل، بحسب ما أكد مسؤولون محليون.

وقد تدخل حارس أمن سريعا وتمكن من احتجازه حتى وصول الشرطة.

ويواجه كارويل تهمتين جنائيتين، وإذا أدين، فقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات.

ولم تصدر جينيفر أنيستون حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادث.