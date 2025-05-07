وحمل الحفل هذا العام طابعا إبداعيا لافتا، حيث اختار الحاضرون من نجوم الفن والسينما والموسيقى إطلالات جمعت بين الجرأة والرمزية.

وتحولت السجادة الحمراء إلى منصة عرض غير تقليدية، عكست فيها الموضة رؤى نقدية ومعاصرة.

وقد أثارت الإطلالات التي وصفت بـ"الغريبة" اهتمام وسائل الإعلام والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستوحى النجوم إطلالتهم من رسالة هذا العام المشتقة من مصطلح "الداندية السوداء"، والذي يعني استخدام الرجال السود عبر التاريخ الأزياء كآلية دفاعية ضد العبودية.

وهدذه أبرز الإطلالات الغربية:

أندري بينجامين: اختار مغني الراب أن يضع بيانو على ظهره، في إطلالة حصدت ردود فعل متباينة.

ريهانا: ظهرت حاملا في إطلالة أنيقة وغريبة من تصميم مارك جاكوبس، حيث ارتدت فستانا أسود مزخرفا بتفاصيل دقيقة.

لورين هيل: ظهرت هيل على السجادة الحمراء ببدلة من قطعتين باللون الأصفر وأضافة على الإطلالة مظلة تناسقت مع لون بدلتها.

ديانا روس: نسقت روس فستا فضيا مع معطف ريشي قالت إنه طرز بأسماء أبنائها وأحفادها.

جانيل موناي: ظهرت موناي بإطلالة غريبة مصممة خصيصا لها من تصميم توم براون وبول تازويل، مع إكسسوارات أنيقة.