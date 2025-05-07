ووقع الهجوم بالقرب من مصب "تايغر كريك" في بحيرة "كيسيمي"، جنوب مدينة أورلاندو، حسبما أفادت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا في بيان صحفي.

وأشارت السلطات إلى أن الإصابات الخطيرة الناتجة عن التماسيح نادرة في فلوريدا.

وكانت المرأة على متن زورق عندما واجهت تمساحا وسقطت في الماء، بحسب ما أوضح مسؤولو الحياة البرية.

وتم لاحقا انتشال المرأة من المياه وأُعلنت وفاتها.

وأفادت السلطات بأن المرأة كانت برفقة شخص آخر وقت وقوع الهجوم.

ولم يكشف المحققون أي تفاصيل إضافية حول الهجوم أو التمساح، علما أنه تم إرسال صياد إلى المنطقة.

وتدير هيئة الحياة البرية برنامجا حكوميا لإزالة التماسيح التي يُعتقد أنها تشكل تهديدا للبشر أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات.