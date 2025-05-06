وتلقى أوين جينر (21 عاما،) وشين ريتشاردسون (29 عاما)، العلاج في موقع الحادث لكنهما توفيا لاحقا، بعد سقوط 11 متسابقا عند المنعطف الأول في مضمار سباق "أولتون بارك" في مقاطعة تشيشاير الإنجليزية، الإثنين.

كما تعرض دراج ثالث هو توم تونستول (47 عاما) لإصابات بالغة في الظهر والبطن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان الثنائي الراحل يشاركان في بطولة (كواترو غروب سوبر سبورت) البريطانية، التي نظمها فريق "موتورسبورت فيجن ريسينغ"، الذي انسحب من السباق مع وصول فرق طبية لمساعدة المصابين.

وتم نقل جينر إلى المركز الطبي للحلبة وتلقى المزيد من العلاج الإنعاشي، لكنه توفي متأثرا بإصابة بالغة في الرأس وفقا للجنة المنظمة.

وقالت اللجنة إن ريتشاردسون، وهو أب لعائلة صغيرة ووصف نفسه عبر الإنترنت بأنه "مجرد متسابق من نيوزيلندا يسعى وراء أحلامه ويشارك في السباقات"، نقل إلى المركز الطبي مصابا بإصابات بالغة في الصدر، لكنه توفي أثناء نقله إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي.

وعولج 5 دراجين آخرين في المركز الطبي بعد تعرضهم لإصابات طفيفة، لكنهم لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى.