وقالت شركة "لا بوديروسا"، التي تتخذ من العاصمة ليما مقرا لها، إن فرق الإنقاذ تمكنت من استعادة جثث الضحايا من منجم الذهب التابع لها في مدينة باتاز النائية، شمال غربي البلاد.

وأشارت الشركة إلى أن المجموعة المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف في 26 أبريل الماضي، تضم عمال مناجم غير رسميين متورطين في أنشطة إجرامية، وتتقاتل للسيطرة على مواقع تعدين الذهب في المنطقة.

ولم تصدر السلطات البيروفية، بما في ذلك وزارة الداخلية والشرطة، أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة.

وأوضحت "لا بوديروسا" أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن تعرض المنجم ذاته لهجوم مماثل في ديسمبر من العام الماضي، استخدمت فيه المتفجرات، وأسفر حينها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأضافت الشركة أن عدد موظفيها الذين لقوا حتفهم جراء أعمال عنف منذ بدء عملياتها في عام 1980، ارتفع إلى 39 قتيلا، من ضمنهم الضحايا الـ13 الذين عُثر عليهم مؤخرا.

وتُعد بيرو أحد أبرز منتجي الذهب والنحاس في العالم، غير أن نشاط التعدين غير القانوني يشهد توسعا مطردا، مستفيدا من ارتفاع أسعار المعادن وتطور أساليب الاستخراج، في ظل قوانين تتيح لعمال المناجم غير الرسميين العمل مؤقتاً تحت مظلة قانونية إذا أظهروا نية تقنين أوضاعهم.