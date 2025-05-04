وأعلنت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي لن تتضمن أسئلة مقالية أو طويلة للغة الأجنبية الثانية، إذ سيكون الامتحان، عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، وذلك بعد خروج اللغات الثانية من المجموع الكلي في النظام الجديد.

وقد أثار القرار حفيظة المعلمين، المعترضون من الأساس على عدم احتساب درجات امتحانات مواد اللغة الأجنبية الثانية، وهي الألمانية والفرنسية في معظم المدارس، من المجموع الكلي لنظام الثانوية العامة الجديد.

"قرار يقتل اللغات الأجنبية"

وقال أسامة جمال، وهو معلم أول اللغة الألمانية، إن قرار وزارة التربية والتعليم الجديد يقتل اللغات الأجنبية، ويفقدها أهميتها بالكامل، على الرغم من أن سوق العمل في مصر وعدد كبير من الدول العربية قائمة على تنوع اللغات في الوقت الحالي.

وأضاف جمال، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القضاء ينظر حاليا في الدعاوى المقامة من عدد كبير من المعلمين وأولياء الأمور والطلبة كذلك، لإلغاء قرار الوزير الصادر في أغسطس 2024، بعدم إضافة درجات اللغات الثانية إلى المجموع الكلي.

وتابع: "للأسف، بقرار واحد أصبح كثيرون في كليات الآداب واللغات والترجمة والتربية غير ذوي نفع للمجتمع، فبعد أن كانت هذه اللغات يتم تدريسها كمواد أساسية، أصبحت غير ذات مستقبل، وخلال سنوات قليلة سنشهد إقبالا كثيفا على أقسام اللغة الإنجليزية، بينما اللغات الأخرى لن تجد رواجا".

"مراجعة القرار"

بدوره، قال حسني الشحات، وهو معلم لغة فرنسية، إن قرار الوزارة يقتل جزء مهما وحيوية من مهنة التدريس، خاصة أن المدارس لن تلجأ إلى التعاقد مع عدد كاف من المعلمين لتغطية كافة الفصول، فاللغات الثانية أصبحت غير مهمة، ويكفي الطالب أن يحصل فيها على أقل من نصف الدرجة لينجح.

ولفت، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى ضرورة مراجعة القرارات المتتالية المتعلقة بهذه المواد، إذ أن قرار عدم إضافة الدرجات يضعف المادة ومعلميها بنسبة 50 بالمئة، بينما قرار إلغاء الأسئلة المقالية يقتل هذه المواد بالكامل، فلن يضطر أحد إلى تعلمها بشكل مناسب بعد ذلك.

خطوات لصالح الطلاب

من جانبه، قال المستشار التعليمي السابق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد حسين، إن الوزارة اتخذت خطوات تراها مناسبة وفي صالح طلاب الثانوية العامة وتتناسب مع سوق العمل المصرية، والخارجية في الوقت نفسه، وتركت مهمة استكمال تعليم اللغات للمرحلة الجامعية.

وأوضح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قرار إلغاء الأسئلة المقالية سيتم تطبيقه كاملا على النظام الجديد للثانوية العامة، بينما امتحان اللغة الأجنبية الثانية للنظام القديم سيتضمن أسئلة مقالية، إذ سيتكون الامتحان من 31 سؤالا، بينها سؤالين مقاليين و29 سؤالا بنظام "اختر من متعدد".

وأردف: "من المقرر أن تبلغ الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، سواء كانت الألمانية أو الفرنسية، 40 درجة، 34 درجة منها للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية، بينما ستكون درجة النجاح من 20 درجة فقط، لن تضاف إلى المجموع الكلي".

وأشار إلى إعفاء فئات محددة من طلبة الثانوية العامة للعام الجاري من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية من الأساس، وهي: من اجتازوا امتحانات تعادل الصف الثاني الثانوي المصري في دولة لا تدرس لغة أجنبية ثانية، والتحقوا بمدارس مصرية بالصف الثالث الثانوي، والطلاب الوافدين من الخارج ممن التحقوا بالصف الثاني الثانوي مباشرة ولم يدرسوا لغة أجنبية ثانية بالصف الأول.