ونقلت الإخبارية السورية عن المكتب الإعلامي في الداخلية، قوله: "تم تداول مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من الأفراد بأحد أحياء مدينة دمشق".

وأشعل فيديو الاعتداء الذي تم توثيقه بكاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه عناصر مسلحون، بعضهم ملثم يعتدون على الزبائن.

وأكد المكتب الإعلامي للداخلية، أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين وضبطهم، مشيراً أنه بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطة بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وشددت الداخلية أن "سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية وتشدد على أن أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة".