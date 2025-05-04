كاترهام، المقيمة في مقاطعة سَري جنوب بريطانيا، هي آخر شخص حيّ وُلد في العقد الأول من القرن العشرين، بعد وفاة الراهبة البرازيلية إيناه كانابارو لوكاس، التي رحلت عن عمر ناهز 116 عاما في 30 أبريل الماضي، قبل شهرين فقط من عيد ميلادها السابع عشر بعد المئة.

وفي مقابلة سابقة مع "بي بي سي"، كشفت كاترهام عن سرّ طول عمرها، قائلة: "لا أجادل أحدا. أستمع ثم أفعل ما يحلو لي"، دون أن تتحدث عن اتباع نظام غذائي أو ممارسة نوع معين من الرياضة.

وخلال احتفالها بعيد ميلادها الـ115 في أغسطس الماضي، تلقت رسالة تهنئة من الملك تشارلز الثالث، وصف فيها بلوغها هذا العمر بأنه "إنجاز استثنائي حقا"، وأعرب عن "أطيب تمنياته الحارة لها".

من هي إيثيل كاترهام؟