داخل عالم بوتين الذهبي

بعد سنوات من الغموض، ظهرت ملامح من مقر إقامة الرئيس الروسي، الواقع على مقربة من الكرملين، فقد رحّب بوتين بزاروبين داخل شقته المزينة بمرايا ضخمة بإطارات وثريات ذهبية ونباتات نادرة، في مشهد بدا وكأنه لوحة فنية تعود لعصر القياصرة.

تحف وأسرار داخل الشقة

من أبرز ما لفت الانتباه داخل الشقة، صورة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث موضوعة بعناية على طاولة، بالإضافة إلى بيانو أبيض كبير بجوار النافذة. وعندما سُئل بوتين عما إذا كان يعزف عليه، أجاب بأسف: "نادراً ما أجد الوقت".

ولم تنتهِ جولة زاروبين عند ذلك؛ فقد تضمنت الشقة مكتبة ذات طابع خشبي فاخر، وغرفتي نوم فارهتين، وحتى كنيسة صغيرة داخلية.

لقاءات دبلوماسية خلف الأبواب

ولعل المفاجأة الأكبر، أن هذه الشقة كانت شاهدة على لقاء خاص جمع بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2023، حيث جلسا قرب المدفأة وتبادلا الحديث بهدوء على فنجان من الشاي، بحسب ما كشفه بوتين لاحقاً.

ويُعرف عن بوتين شغفه بالعمارة، وقد أعاد مؤخراً تصميم أحد قصوره الفارهة، إذ تخلّى عن الزخارف الذهبية واستبدلها بمواد وصور تقليدية، وفقاً لتقرير بريطاني صادر عام 2024.