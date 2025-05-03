وحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الأمير الهاري شن سلسلة من الهجمات اللاذعة على العائلة المالكة.

ونقلت عن دوق ساسكس قوله إنه مُنقطع عن الملك تشارلز الثالث الذي "لا يتحدث إليه". كما أشار إلى أنه كانت لديه "خلافات كثيرة" مع عائلته، وبعضهم "قد لا يسامحه أبدا".

وكشف أيضا أنه "لا يعرف كم من الوقت تبقى لوالده ليعيشه"، مؤكدا أنه لن يُحضر عائلته الصغيرة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، عبّر الأمير هاري عن رغبته في "المصالحة" قائلا: "الحياة ثمينة.. ولا أريد أن أواصل القتال".

من جهة أخرى، عبّر عن خيبة أمله بعد خسارته استئنافا قضائيا للحصول على حماية أمنية ممولة من الدولة البريطانية، وقال إنها "مؤامرة من المؤسسة".

وردّ متحدث باسم قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري بشأن خسارة قضيته في الاستئناف: "لقد خضعت جميع هذه القضايا لفحص دقيق ومتكرر من قبل المحاكم، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن رد قصر باكنغهام يعد "نادرا، لأن القصر يحاول عادة إبقاء الأمور العائلية طي الكتمان".

وأضافت: "لكن من المعروف أن قصر باكنغهام يصدر أحيانا بيانات عندما تبرز ادعاءات يمكن أن تؤثر على سمعته".