وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الناتج.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بسبب انفجار خط غاز بحدائق أكتوبر.

ودفعت السلطات بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء.

وبحصر الخسائر الناجمة عن الحريق تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في الحادث واحتراق 7 سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وتم نقل ضحايا الحادث الي المستشفي المركزي.

وفرضت القوات حاجزا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى السيارات المارة، في و تمت السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.