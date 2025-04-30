وأفاد شهود عيان بأن النيران اقتربت من الطريق بشكل خطير، ما دفع مسافرين إلى ترك سياراتهم والفرار سيرًا على الأقدام، وسط حالة من الفوضى والذعر على الطريق السريع رقم 1 في القدس.

وقالت القناة 12 إن قوات الإطفاء والطوارئ تعمل على إخلاء المنطقة المتضررة، بينما تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية كإجراء احترازي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ولم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من التلال المحيطة.