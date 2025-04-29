وأوضح الدفاع في بيان أن مسعفيه تدخلوا في الساعة 15:20 بالتوقيت المحلي "من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة لنقل البضائع في منطقة (إن صالح) على مستوى الطريق الوطني الرقم1 المعروف بالطريق العابر للصحراء".

وذكرت أن الحادث "أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 10 بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي".

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات (هيئة حكومية)، فإن حوادث السير في الجزائر تسببت عام 2024 في مصرع 3740 شخصا وإصابة 35 ألفا و556 آخرين.