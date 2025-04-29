وعرض موقع "أونيفيرس أونلاين" البرازيلي (UOL) على منصة يوتيوب الحلقة الأولى ومدتها 44 دقيقة من بودكاست بعنوان "مشروع نيمار: نجاح أم فشل؟" في 22 أبريل الماضي، رغم طلب لاعب سانتوس الحالي الحصول على حكم عاجل رفضته المحكمة.

ويتضمن الجزء الأول من التحقيق "مشروع نيمار التسويقي الطموح الذي وضعه نادي سانتوس لتحويل اللاعب الموهوب إلى أيقونة"، حسب ما يشرح الموقع.

وحسب صحافيي موقع UOL، فقد دُعي نيمار للمشاركة في المدونة الصوتية بيد أنهم لم يتلقوا أي رد.

وتقول الوثيقة إنها توفر "وصولا حصريا إلى عرض تقديمي (باوربوينت) أصلي، وبريد الكتروني داخلي ومقابلات مع شخصيات رئيسة" وتصوّر والد اللاعب ووكيله، نيمار دا سيلفا سانتوس، على أنه "رجل أعمال جشع ومهاب في عالم كرة القدم" يسيطر بشكل كبير على قرارات نجله.

ومن المتوقع في الحلقات المقبلة الكشف عن "مقابلات تظهر التفاصيل الحميمة غير المعلنة في مسيرة اللاعب" وفقا للموقع الذي أضاف أنه استحوذ على "تبادلات لرسائل في البريد الالكتروني، ومحادثات عبر الواتساب وعقودا إعلانية".

ورفض القاضي طلب تعليق عرض الحلقة الأولى والإعلان عن محتوى الحلقات المقبلة قبل عرضها، واصفا الطلب بأنه "رقابة مسبقة بغيضة تتعارض مع نظامنا القانوني".

وشرح في قرار بتاريخ 25 أبريل اطلعت عليه وكالة فرانس برس "موافقة الشخص المعني بالسيرة الذاتية ليست ضرورية في أعمال السير الأدبية والبصرية".

ورغم موقف القاضي، إلا أن المحكمة منحت نيمار مهلة خمسة أيام "لتعديل طلبه الأولي" ومحاولة تقديم استئناف.

وكان لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق وأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، قد عاد مطلع السنة إلى فريق طفولته سانتوس، على أمل خوض مونديال 2026، بعد فترة مخيبة مع الهلال السعودي غاب عن معظمها بسبب الإصابة، لكن ابن الثالثة والثلاثين لم يتمكن حتى الآن من استعادة مستوياته السابقة.