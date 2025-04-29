وأوضحت أن التحقيقات قد أسفرت عن كشف تفاصيل جديدة عن الاختفاء المجهول، أدى لاكتشاف وقوع جريمة قتل ثم قام الأمن الأردني بالقبض على الجاني.

وقد اعترف المشتبه به بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أنه قبل أكثر من عقدين من الزمن، قام بضرب الضحية بعصا إثر خلاف نشب بينهما.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الضحية، حيث ظلت الجريمة التي وقعت في محافظة معان بلواء البترا طي الكتمان منذ 2004.

وقد قامت فرق البحث والتنقيب بمراجعة مكان الحادث، حيث تم العثور على بقايا عظام بشرية، وبعد إرسال هذه البقايا إلى المختبر الجنائي لإجراء الفحوصات اللازمة، تم تأكد مطابقتها مع الشخص المتغيب.