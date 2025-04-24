واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 124 رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل روايات نُشرت بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وقدّمت الجائزة للكاتب الفائز أسماء صدّيق المطوّع، مؤسسة صالون الملتقى الأدبي.

ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وكشفت رئيسة لجنة التحكيم منى بيكر عن اسم الرواية الفائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت منى بيكر إن رواية صلاة القلق فازت بالجائزة بعد ان نجحت في تحويل القلق إلى تجربة جمالية وفكرية، يتردد صداها في نفس القارئ وتوقظه على أسئلة وجودية ملحّة.

وأشارت إلى أن محمد سمير ندا نجح في المزج بين تعدد الأصوات والسرد الرمزي بلغة شعرية آسرة، تجعل من القراءة تجربة حسية يتقاطع فيها البوح مع الصمت، والحقيقة مع الوهم.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ياسر سليمان إن صلاة القلق رواية بديعة في بنيتها، جاذبة في أسلوبها، أخاذة في شاعرية لغتها، وآسرة في مضامينها المفتوحة التي تؤهلها، مجتمعة، لأن تصبح رواية مكرّسة من روايات الأدب العربي في المستقبل.

يشار إلى أن الكاتب محمد سمير ندا دخل في قوائم الجائزة لأول مرة، وهي أيضًا المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب مصري بالجائزة منذ عام 2009.

ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة عام 2025، بالإضافة إلى رواية صلاة القلق للكاتب محمد سمير ندا، روايات لأحمد فال الدين (موريتانيا)، وأزهر جرجيس (العراق)، وتيسير خلف (سوريا)، وحنين الصايغ (لبنان)، ونادية النجار (الإمارات).

وجرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الأكاديمية والباحثة المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني، وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي، وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي، ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.