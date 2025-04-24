وظهر هيكل على صف الانتظار بين مواطنين آخرين، في مشهد اعتبره البعض غير معتاد في سوريا، حيث اعتاد الناس خلال السنوات الماضية على مسألة التعامل المختلف وإعطاء الأولوية للمسؤولين على حساب المواطنين.

وتفاعل المتابعون مع الصورة على اعتبار أنها "سابقة" في سوريا.

ومنذ توليه المنصب، عرف عن هيكل قربه من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ورده على كل الأسئلة والمقترحات خصوصا على حسابه في منصة "إكس".